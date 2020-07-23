Захарова: Запад вмешивается во внутренние дела Белоруссии, продвигая резолюцию СПЧ ООН

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Инициированное Брюсселем принятие резолюции Совета ООН по правам человека (СПЧ) по Белоруссии - вмешательство во внутренние дела государства перед президентскими выборами. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотели бы отдельно остановиться на принятии СПЧ с подачи Брюсселя резолюции о ситуации с правами человека в Белоруссии в преддверии предстоящих 9 августа выборов президента страны. На фоне непрекращающегося потока обвинений со стороны западных партнеров о якобы российском следе в выборах в их странах, причем все это как всегда бездоказательно, вызывает недоумение то, что как должное воспринимается собственное, реальное, а не мнимое вмешательство во внутренние дела суверенного государства посредством инициирования таких решений совета. Мы считаем такой подход недопустимым", - сказала Захарова.