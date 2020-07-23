В МИД РФ отмечают подвижки в выполнении решений парижского саммита в нормандском формате

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Москва отмечает позитивные тенденции в выполнении решений саммита нормандской "четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) в Париже. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы отмечаем определенные позитивные подвижки в ходе выполнения Киевом, Донецком и Луганском решений парижского саммита нормандского формата. Так, вчера, 22 июля, в ходе видеозаседания контактной группы стороны подписали документ, который называется "Меры по усилению режима прекращения огня", - сказала она.

Дипломат указала, что это соглашение предусматривает реализацию с 27 июля шагов, направленных на поддержание перемирия по линии соприкосновения в Донбассе. "Достижение этих договоренностей стало результатом прямого диалога представителей Киева, Донецка и Луганска при содействии России и ОБСЕ. Мы рассчитываем, что эти согласованные меры будут выполняться", - подвернула Захарова.

Проведение местных выборов

Захарова также добавила, что Москва требует от украинских властей разъяснений в связи постановлением Верховной рады от 15 июля о порядке проведения местных выборов.

"Серьезную озабоченность вызывает ситуация на политическом треке [урегулирования в Донбассе]. Ее существенно осложнило решение Киева по местным выборам на Украине, назначенным на 25 октября. В постановлении Верховной рады 3809 от 15 июля организация таких выборов в отдельных районах Луганской и Донецкой областей была обусловлена требованиям, которые прямо противоречат минскому комплексу мер, - сказала она. - Данная ситуация не может не беспокоить, мы требуем от украинской стороны четких разъяснений по данному вопросу".

Дипломат пояснила, что речь идет о "восстановлении украинского конституционного порядка в Донбассе и восстановления контроля Украиной границы с Россией. "При этом совершенно не понятно какого строя действующего или проектируемого, с учетом децентрализации особого статуса Донбаса? 22 июля эти требования были официально подтверждены в официальном релизе офиса президента Украины", - указала она.

Захарова указала что минский комплекс мер устанавливает другую последовательность шагов. "Сначала должны быть приняты поправки в конституцию и другие законы в контексте конституционной реформы, с упором на децентрализацию и предоставление Донбассу, постоянно действующего, особого статуса, закрепленного в конституции, пройти выборы, а затем начаться процесс восстановления контроля Киева над границей. Все четко зафиксировано, я обращаю внимание, давно", - продолжила дипломат.

Она подчеркнула, что минские соглашения предписывают необходимость согласования вопросов выборов в Донбассе в прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском. "До сих пор нет ясности, что означают последние постановления Верховной рады по местным выборам и пресс-релиз офиса президента этой страны. Их можно трактовать, как фактический выход Украины из минских соглашений, нужны разъяснения", - добавила Захарова.

В среду контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе видеоконференции согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. Это произошло спустя год после того, как стороны 21 июля 2019 года после нескольких десятков попыток добиться прекращения огня объявили так называемое бессрочное перемирие. Но и оно продлилось недолго, вынудив стороны искать дополнительные механизмы соблюдения договоренности не стрелять. Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня в Донбассе будут введены в действие 27 июля.