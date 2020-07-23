Захарова назвала действия США в отношении зарубежных IT-компаний борьбой за монополию

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россия сожалеет, что Соединенные Штаты ведут борьбу с зарубежными высокотехнологичными компаниями в попытке сохранить за собой монополию в этой области. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не может не вызывать сожаления курс Вашингтона на жесткое вытеснение высокотехнологичных компаний конкурентов с международных рынков. Тем более в текущих весьма непростых условиях пандемии коронавируса, когда сотни тысяч людей теряют свои рабочие места. Именно IT-технологии пришли на помощь людям в эти сложные времена, когда люди были вынуждены оставаться месяцами дома", - сказала она.

По словам Захаровой, группа американских политиков предпочитает агрессивные действия в отношении высокотехнологичных компаний, которые своим успехом подрывают американскую монополию на мировом рынке информационных технологий. "К финансовым санкциям теперь уже добавляются разнообразные визовые ограничения на основе избирательного применения американскими властями собственного же закона об иммиграции и гражданстве", - добавила дипломат.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео вновь обвинил руководство КНР в попытках похищения американской интеллектуальной собственности с помощью китайских государственных компаний. Он поздравил правительство Великобритании с принятым в июле решением отказаться от продукции китайской корпорации Huawei в национальной инфраструктуре связи пятого поколения. США больше года призывали Соединенное Королевство пойти на этот шаг, из-за которого внедрение стандарта связи 5G обойдется стране в дополнительные 2 млрд фунтов (2,5 млрд долларов) и запоздает на 2-3 года. При этом Помпео подчеркнул, что решение британского правительства не принималось под давлением США.