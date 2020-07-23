Захарова назвала абсурдными обвинения во вмешательстве РФ в выборы в Северной Македонии

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Обвинения со стороны стран Запада в адрес РФ во вмешательстве в парламентские выборы в Северной Македонии не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Было невозможно не заметить серию широко растиражированных в ходе предвыборной кампании в Северной Македонии видеообращений высокопоставленных западных политиков, в том числе глав правительств, министров. Они просто открыто, настойчиво призывали северомакедонцев голосовать за ту или за иную партию, - сказала Захарова. - На фоне таких весомых фактов откровенного вмешательства в дела иностранного государства нечистоплотные, абсолютно безосновательные спекуляции о присутствии некой российской руки в выборах по всему миру выглядят просто абсурдно".

Дипломат указала на то, что ситуация вокруг Северной Македонии представляет собой классический пример применения двойных стандартов со стороны стран Запада.

15 июля прошли парламентские выборы в Северной Македонии. По предварительным результатам, победу на выборах с небольшим отрывом одерживал Социал-демократический союз Македонии.