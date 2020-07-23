Захарова: США не предоставляют России список заключенных россиян

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США игнорирует запросы российской стороны о предоставлении полного списка россиян, находящихся в заключении на американской территории. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Особую тревогу вызывает ситуация в США: американские власти сознательно уклоняются от обязанностей, возложенных на них двусторонней Консульской конвенцией 1964 года. Это безусловные обязанности по уведомлению российских консульских должностных лиц об аресте или задержании российского гражданина, - отметила Захарова. - Соответствующие обращения посольства в Госдепартамент с просьбой предоставить поименный список российских граждан, находящихся под следствием или отбывающих наказание в американских тюрьмах, традиционно остается без ответа".

По словам Захаровой, в других странах наблюдаются определенные позитивные сдвиги в отношении заключенных там россиян. В частности, один россиянин недавно был амнистирован в Азербайджане, еще 21 гражданину РФ сократили сроки наказания.

"Большинство загранучреждений отмечают отсутствие всплеска жалоб на условия содержания под стражей в текущей ситуации, в частности на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм оказания им своевременной медицинской помощи", - резюмировала дипломат.