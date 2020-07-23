Захарова назвала обвинения Литвы в адрес РФ в "историческом ревизионизме" аморальными

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Исторические претензии Литвы к России неуместны и аморальны на фоне последовательной линии Вильнюса на героизацию пособников нацистов. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Мы полагаем, что из уст руководства этого государства, проводящего последовательную линию на героизацию так называемых лесных братьев, многие из которых просто напрямую сотрудничали с нацистами и виновны в гибели десятков тысяч мирных жителей, обвинения в адрес России, как они говорят, в "историческом ревизионизме" неуместны, циничны и аморальны, - отметила она. - Печально, что литовский лидер (президент Литвы Гитанас Науседа - прим. ТАСС) продолжает подпитываться такими деструктивными фобиями вместо того, чтобы подумать об улучшении двусторонних отношений, оказавшихся, кстати говоря, по вине Вильнюса в беспросветном тупике".

Глава литовского государства заявил на прошлой неделе в Брюсселе, где принимал участие в заседании Европейского совета, о необходимости противостоять российским "искаженным" оценкам истории, с которыми не согласны в некоторых европейских столицах. По его словам, Вильнюс намерен добиваться того, чтобы Европейский союз сказал, что это неприемлемо и может повлиять на отношения между ЕС и РФ.

Ряд стран Запада в год 75-летия Победы начал активную критику исторической позиции России, продвигая свои оценки итогов Второй мировой войны. Резолюции с утверждениями о равной ответственности СССР и нацистской Германии в развязывании войны, в частности, приняли парламенты Польши и Латвии. МИД РФ тогда напомнил, что правда об итогах Второй мировой войны зафиксирована Нюрнбергским трибуналом и не подлежит пересмотру.