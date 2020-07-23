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Захарова сообщила, что точной даты встречи министров РФ и Франции в формате "2+2" пока нет

Заседание должно пройти в Париже

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Встреча глав МИД и Минобороны России и Франции в формате "2+2" прорабатывается, однако дата заседания, которое должно пройти в Париже, пока не определена. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действительно, такая встреча прорабатывается, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - Предполагается, что в порядке очередности она пройдет в Париже, а вот даты еще не определены, будем держать вас в курсе".

Механизм консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств РФ и Франции в формате "2+2" был создан в 2002 году по инициативе президентов двух стран Владимира Путина и Жака Ширака. Последняя встреча в этом формате прошла в Москве 9 сентября 2019 года. Она была посвящена вопросам безопасности, в частности проблематике ракет средней и меньшей дальности, борьбе с терроризмом в Сирии и урегулированию конфликта на Украине.

Теги
РоссияФранцияЗахарова, Мария Владимировна
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