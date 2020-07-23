Захарова заявила, что РФ не исключает проведения межафганских переговоров на ее территории

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россия допускает возможность проведения на своей территории переговоров между представителями афганских властей и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На настоящий момент Россия официально не выступала с предложением принять у себя межафганские переговоры, однако мы не исключаем такой возможности в будущем. Мы не скроем, что соответствующие просьбы к нам поступали. Пока исходим из того, что переговорный процесс будет длительным, потребует проведения не одного раунда встреч", - сказала она.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар сообщил, что 12 стран предложили провести у себя межафганские переговоры.