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Лавров провел встречу с представителями азербайджанской и армянской общин в России

На ней поднимался вопрос их роли в поддержании межнационального мира в стране

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в четверг встречи с представителями азербайджанской и армянской общин в России, на которых поднимался вопрос их роли в поддержании межнационального мира в стране. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"Обсуждалась роль азербайджанской и армянской общин в поддержании межнационального мира и согласия на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. Была отмечена важность совместной разъяснительной и воспитательной работы по предупреждению и искоренению случаев нарушения прав российских граждан по национальному признаку", - говорится в сообщении.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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