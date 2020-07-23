Захарова: демократы США пытаются набрать очки, выдвигая резолюцию против участия РФ в G7

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Резолюция группы американских сенаторов из Демократической партии против участия России в мероприятиях Группы семи - это попытка набрать политические очки на почве русофобии. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя внесение в Сенат США соответствующей резолюции.

"Инициатива группы сенаторов-демократов по внесению резолюции против участия России в мероприятиях G7 вряд ли имеет некую такую практическую проекцию на наши интересы. Это всего лишь очередная попытка использовать российский фактор во внутриполитических баталиях в США, набрать политические очки на почве русофобии и так далее. Мне кажется, пользуются просто неискушенностью американского электората в международной проблематике, придумывают все, что им заблагорассудится, не пытаются даже объяснить всю несоразмерность подобных шагов и по большому счету их абсурдность", - сказала дипломат.

Захарова отметила позицию Москвы в отношении предложения президента США Дональда Трампа провести расширенное заседание Группы семи с участием РФ и ряда других стран. "Мы уже комментировали этот сюжет в начале июня. Мы исходим из того, что в формирующейся полицентричной системе международных отношений поиск решения проблем мировой политики и экономики может вестись исключительно на основе принципа инклюзивности. Время вот таких вот элитарных клубов прошло. Совершенно очевидно, что никакой серьезный разговор по важнейшим глобальным проблемам сегодня просто невозможно представить без участия Китая", - сказала она.

РФ убеждена, подчеркнула дипломат, что "духу времени соответствуют такие механизмы глобального управления как G20, в которой представлены ведущие центры экономического роста и политического влияния, также БРИКС, ШОС, ЕАЭС". "Там работа ведется на принципах коллегиальности, уважения интересов друг друга, учета цивилизационных, культурных особенностей стран-членов", - заключила Захарова.

Трамп ранее объявил о планах перенести саммит G7 с конца июня на сентябрь и о желании пригласить на эту встречу Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.