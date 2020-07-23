Врио главы Чувашии сдал документы для участия в выборах

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Врио главы Чувашии Олег Николаев представил в республиканский Центризбирком необходимое число подписей для регистрации кандидатом на выборы главы республики, сообщили в четверг на официальном портале избиркома региона.

"23 июля 2020 года Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики приняла подписные листы и иные необходимые для регистрации документы от кандидата на должность главы Чувашской Республики Олега Николаева. Он представил необходимое количество подписей муниципальных депутатов и 5 095 подписей избирателей в свою поддержку, из которых 1 158 были собраны через единый портал государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.

В избиркоме уточнили, что всем кандидатам необходимо преодолеть "муниципальный фильтр", представив 263 нотариально заверенные подписи депутатов представительных органов муниципальных образований, среди которых 55 подписей депутатов собраний муниципальных районов и городских округов, а кандидату-самовыдвиженцу необходимо собрать еще 4 632 подписи избирателей в поддержку своего выдвижения.

"На проверку подписных листов и иных представленных документов у Центризбиркома Чувашии есть 10 дней", - добавили в пресс-службе.

На сегодняшний день число претендентов на должность главы Чувашии достигло 12.

Государственный совет Чувашии назначил выборы главы республики на единый день голосования, 13 сентября. Глава республики избирается сроком на пять лет. Прием документов от кандидатов продолжится до 18:00 мск 24 июля.