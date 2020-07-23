Захарова: Вашингтон подпитывает антироссийские настроения в Африке через СМИ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. США под предлогом усиления прозрачности государственных институтов на Африканском континенте подпитывают антироссийские настроения в регионе, используя местные средства массовой информации. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, МИД РФ обратил внимание на выделение по линии Госдепартамента США журналистам, образовательным учреждениям и НПО африканских стран грантов по противодействию якобы имеющей место российской пропаганде в информационном пространстве. "Под предлогом усиления прозрачности государственных институтов и повышения устойчивости судебной системы на Африканском континенте осуществляется финансирование деятельности по поиску руки Кремля в духе классической охоты на ведьм", - пояснила она.

"Видим в этом стремление Вашингтона просто купировать позитивный общественно-политический фон в отношениях нашей страны и региона, ставший особенно очевидным по итогам саммита Россия - Африка в октябре 2019 года. Такое впечатление, что США сознательно подпитывают антироссийские публикации в ряде африканских СМИ и пытаются выставить нашу страну некой дестабилизирующей силой", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что выделение грантов вписывается в усилия Белого дома по продвижению тезиса о безальтернативности западных установок в вопросах государственного управления и навязыванию суверенным государствам чуждых им ценностей.

"Мы считаем это очередным проявлением неоколониализма, хотя и более завуалированного. Такой элемент скрытого закрепления неравноправия в общей системе международных связей, - указала Захарова. - А с учетом отмечаемого в декабре 60-летия принятия Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам мы призываем наших американских коллег следовать духу этого важнейшего в истории документа и окончательно отказаться от менторского отношения к развивающимся странам".

Саммит Россия - Африка прошел 23-24 октября 2019 года в Сочи под сопредседательством президентов РФ и Египта. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. В мероприятии участвовали восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.