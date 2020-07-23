Россия призвала США немедленно прекратить оккупацию нефтяных объектов Сирии

ООН, 23 июля. /ТАСС/. США должны незамедлительно прекратить оккупацию нефтяных объектов на северо-западе Сирии. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

"Мы вновь призываем США к незамедлительному прекращению оккупации Сирийской Арабской Республики и возвращению ее природных богатств правительству, которое сможет обеспечить защиту окружающей среды", - сказал он.

Дипломат обратил внимание на сообщения в западных СМИ о том, что "варварские методы нефтедобычи США могут привести к экологической катастрофе на северо-востоке Сирии и в Ираке".

Небензя добавил, что "Сирия теряет до $40 млн ежемесячно" из-за отсутствия доступа к своим месторождениям нефти. "Вернуть их правительству Сирии было бы лучшей помощью со стороны США, чем объявленный на конференции в Брюсселе донорский взнос", - указал он.