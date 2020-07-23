Лавров и Чавушоглу обсудили эскалацию на границе Армении и Азербайджана

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу эскалацию на границе Азербайджана и Армении, сообщили в МИД России в четверг.

Как указали в министерстве, был проведен обмен мнениями по текущей ситуации в Закавказье. "В связи с недавней эскалацией насилия между Арменией и Азербайджаном с российской стороны была акцентирована необходимость проявления взвешенных подходов и оказания сдерживающего воздействия на вовлеченные в конфликт стороны в целях недопущения дальнейшего обострения обстановки, обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе, активизации усилий по нагорно-карабахскому урегулированию. Условлено развивать взаимодействие Москвы и Анкары в интересах стабилизации в регионе", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Лавров и Чавушоглу также условились продолжать контакты для поиска путей урегулирования ливийского кризиса.

"В продолжение российско-турецких межведомственных консультаций в Анкаре 21-22 июля министры подтвердили необходимость дальнейшего обмена мнениями о путях скорейшей нормализации в Ливии, прекращения боевых действий и налаживания межливийского диалога при участии ООН", - отмечается в сообщении дипведомства.