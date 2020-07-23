Постпред РФ при ОБСЕ обвинил полицию США в намеренной атаке на журналистов Первого канала

ВЕНА, 23 июля. /ТАСС/. Россия считает недопустимыми агрессивные действия правоохранительных структур США против представителей прессы. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, комментируя нападение на журналистов Первого канала в Портленде.

По его словам, "в Портленде атаке со стороны полицейских подверглась съемочная группа российского телевизионного Первого канала". Так, оператора Вячеслава Архипова, который снимал попытку протестующих поджечь вход в здание суда, ударили дубинкой по руке, отобрали камеру и разбили ее об асфальт. На его коллегу Юлию Ольховскую, которая снимала ту же сцену на телефон, полицейские напали сзади. Оба журналиста работали с бейджами "пресса", добавил постпред РФ.

"Считаем недопустимым намеренные агрессивные действия американских правоохранительных структур против представителей печати. Требуем от американских властей обеспечить надлежащее отношение к журналистам в соответствии с международными обязательствами в области прав человека и свободы СМИ", - заявил Лукашевич.

Постпред РФ напомнил, что в условиях кризиса в ОБСЕ, которая осталась с 19 июля без генерального секретаря и руководителей исполнительных структур, пост представителя по вопросам свободы СМИ остается вакантным, поэтому государствам необходимо проявить особую ответственность за обеспечение прав репортеров. "В этой связи хотелось бы напомнить американским коллегам о важных посылах, заложенных в решении миланского СМИД (решении на миланской встрече Совета министров иностранных дел - прим. ТАСС) ОБСЕ по безопасности журналистов и призвать их со всей серьезностью и ответственностью отнестись к обеспечению благоприятных условий для профессиональной деятельности представителей медиа и мерам по их защите", - резюмировал он.

Ранее пресс-служба Первого канала сообщала, что журналистка Юлия Ольховская и оператор Вячеслав Архипов пострадали в результате нападения "людей в камуфляже" в Портленде, где продолжаются акции протеста после смерти Джорджа Флойда в конце мая в Миннеаполисе.