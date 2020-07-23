Медведев обозначил задачи "Единой России" на сентябрьские выборы и осеннюю сессию

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поставил перед партией задачу на предстоящие в сентябре выборы, указав в том числе на необходимость формировать народную программу. Об этом сообщается в четверг на сайте партии по итогам заседания бюро ее высшего совета.

"Состоялось заседание бюро высшего совета партии, на котором обсудили участие партии в предстоящей избирательной кампании, формирование предвыборной программы "Единой России" к электоральному циклу 2021 года, итоги работы депутатов фракции в ходе весенней сессии, а также законодательное обеспечение принятых поправок в конституцию", - отмечается на сайте.

Как следует из сообщения, в ходе заседания Медведев отметил, что "предстоящие (в сентябре - прим. ТАСС) выборы станут важным этапом перед думской кампанией 2021 года, и подчеркнул, что предвыборная программа "Единой России" должна стать народной". "Я часто провожу встречи с предпринимателями, гражданскими активистами, молодежью, врачебным сообществом. У многих есть конструктивные предложения, которые необходимо прорабатывать, в том числе совместно с органами исполнительной власти, и включать в программу", - цитирует его сайт единороссов.

Медведев также указал, что в осеннюю парламентскую сессию "Единая Россия" должна будет сосредоточиться на всестороннем законодательном обеспечении поправок в конституцию, которые являются приоритетом в дальнейшей работе партии. "От "Единой России" напрямую зависит оперативное принятие необходимых законопроектов, а главное - их высокое качество", - отметил он.

Председатель единороссов также обратил внимание на то, что фракция партии в Госдуме провела серьезную законотворческую работу, чтобы многие социально значимые законы были приняты в короткие сроки. Речь идет как о законодательном обеспечении экономической и социальной поддержки граждан и бизнеса в период кризиса, вызванного коронавирусом, так и реализации инициатив, запланированных до пандемии.