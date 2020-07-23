Захарова заявила, что МИД РФ готов помочь Зеленскому с расшифровкой минских соглашений

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. МИД РФ готов помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому расшифровать текст минских соглашений. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала " Соловьев LIVE ", комментируя заявление Зеленского о том, что Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта минских соглашений.

"Я считаю, что, когда человек признается в том, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность. Теперь становится очевидно, почему вот последние годы, уже при Зеленском, все это буксует. Просто он не понимал, что там написано. Согласитесь, это уже результат, и немалый", - с иронией сказала она.

"Мы в принципе готовы, я думаю, что Министерство иностранных дел России сможет оказать президенту Украины помощь в этом сложнейшем вопросе и расшифровать, что же написано в минских соглашениях, подписанных президентом Украины, но другим", - добавила дипломат.

В ответ на вопрос ведущего Владимира Соловьева о том, почему минские соглашения требуют для кого-то расшифровки, ведь это совсем небольшой документ, Захарова заметила: "Они же дети".

Она отметила, что это не просто соглашение, не просто исторический документ, который стал "результатом многочасового марафона", прошел через СБ ООН и является признанным на международном уровне, это вопрос о жизнях людей. "Вопрос в том, что люди на протяжении уже многих лет ждут, когда наконец приступит Киев к реализации того, под чем подписался. А тут вдруг раз, оказывается, нужна расшифровка", - добавила дипломат. Официальный представитель МИД также отметила, что данный документ переведен на языки всех подписантов.

В четверг Зеленский, посещая Станицу Луганскую совместно с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой, заявил, что Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта минских соглашений, чтобы определить, какие из них может выполнить.