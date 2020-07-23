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Кризис на Украине

Захарова заявила, что МИД РФ готов помочь Зеленскому с расшифровкой минских соглашений

Ранее президент Украины заявил, что Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта минских соглашений, чтобы определить, какие из них может выполнить
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Александр Щербак/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. МИД РФ готов помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому расшифровать текст минских соглашений. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE", комментируя заявление Зеленского о том, что Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта минских соглашений.

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"Я считаю, что, когда человек признается в том, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность. Теперь становится очевидно, почему вот последние годы, уже при Зеленском, все это буксует. Просто он не понимал, что там написано. Согласитесь, это уже результат, и немалый", - с иронией сказала она.

"Мы в принципе готовы, я думаю, что Министерство иностранных дел России сможет оказать президенту Украины помощь в этом сложнейшем вопросе и расшифровать, что же написано в минских соглашениях, подписанных президентом Украины, но другим", - добавила дипломат.

В ответ на вопрос ведущего Владимира Соловьева о том, почему минские соглашения требуют для кого-то расшифровки, ведь это совсем небольшой документ, Захарова заметила: "Они же дети".

Она отметила, что это не просто соглашение, не просто исторический документ, который стал "результатом многочасового марафона", прошел через СБ ООН и является признанным на международном уровне, это вопрос о жизнях людей. "Вопрос в том, что люди на протяжении уже многих лет ждут, когда наконец приступит Киев к реализации того, под чем подписался. А тут вдруг раз, оказывается, нужна расшифровка", - добавила дипломат. Официальный представитель МИД также отметила, что данный документ переведен на языки всех подписантов.

В четверг Зеленский, посещая Станицу Луганскую совместно с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой, заявил, что Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта минских соглашений, чтобы определить, какие из них может выполнить.

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗахарова, Мария ВладимировнаЗеленский, Владимир Александрович
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