Закон об упрощении получения гражданства России иностранцами вступает в силу

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Закон об упрощении получения российского гражданства всеми иностранцами, чьи дети уже имеют российские паспорта и достигли 18 лет, а также об обязательной государственной дактилоскопической регистрации для иностранцев вступает в силу 24 июля.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, законом устанавливается возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания для любого иностранного гражданина, проживающего в России и имеющего дееспособных детей, достигших 18 лет и являющихся гражданами России, а не только для тех, кто является нетрудоспособным, как это было предусмотрено до настоящего момента.

Кроме того, закон снимает отдельные ограничения с иностранцев - носителей русского языка по подаче заявлений о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство РФ в территориальные органы МВД России.

Еще одно нововведение - проведение обязательной дактилоскопической регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретающих гражданство Российской Федерации, к которым данная ранее процедура не применялась. Эта мера направлена на обеспечение безопасности РФ и противодействие проникновению на территорию страны лиц, причастных к террористической деятельности.

Кроме того, устанавливаются полномочия МВД России по утверждению формы и порядка подачи уведомления о наличии иного гражданства или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве.