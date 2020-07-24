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Кадыров объявил о санкциях против Помпео

Глава Чечни также выразил возмущение американскими санкциями против членов его семьи
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© Михаил Метцель/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 24 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров запретил госсекретарю США Майклу Помпео въезд в регион. Об этом он заявил на совещании в Грозном.

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Госдепартамент США 20 июля объявил о введении визовых санкций против Кадырова, под них также попали супруга и дочери главы республики.

"Господина Помпео я приглашал в гости, но вот теперь при всех говорю, что не имею на это права. <...> Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня", - сказал Кадыров.

Глава Чечни выразил возмущение американскими санкциями против членов его семьи. "Если я совершил преступление, причем тут мои дети? Где написано, что замужние дочери отвечают за грехи своего отца? Причем тут моя жена, которая вообще никуда не лезет, ни в политику, никуда? Это смешно. Просто они начали свою предвыборную работу", - сказал он.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)Чечня
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