Действующий сенатор Невзоров вошел в тройку кандидатов, предложенных врио главы Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Камчатского края Александр Солодов сдал в избирательную комиссию список своих возможных представителей в Совете Федерации. В него вошел Борис Невзоров, который с 2011 года работает сенатором, сообщили ТАСС в краевом избиркоме.

"В списке кандидатов на должность члена Совета Федерации РФ от Камчатского края от кандидата в губернаторы Владимира Солодова представлены три фамилии: врио заместителя председателя правительства Камчатского края Роман Василевский, действующий сенатор Борис Невзоров и гендиректор "Океанрыбфлота" Евгений Новосёлов", - уточнили в избиркоме.

Согласно порядку формирования Совета Федерации, в его состав входят по два человека от каждого региона: одного назначает губернатор, другого выбирают из числа депутатов регионального парламента. Сенаторы осуществляют свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий сенаторов определяется сроком полномочий органов, их избравших или назначивших.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Солодова врио руководителя региона. На этой неделе он стал первым зарегистрированным кандидатом на должность губерантора. Досрочные выборы главы Камчатки назначены на 13 сентября.