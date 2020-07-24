СФ одобрил закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон об изменениях в избирательное законодательство, который в том числе устанавливает возможность проголосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. За это решение проголосовали 137 сенаторов, против 6, один воздержался.

Такая поправка была внесена при рассмотрении во втором чтении законопроекта, позволяющего освобождать члена избирательной комиссии с правом решающего голоса от должности до истечения срока его полномочий. Этот документ был внесен в Госдуму еще в 2012 году Дмитрием Медведевым, занимавшим в тот момент должность президента РФ. Он позволяет избиркомам отзывать членов комиссии по мотивированному представлению политических партий, которые их назначили. При этом рассматривать такие представления избиркомы смогут только в случае, если партия одновременно внесла предложения по кандидатуре нового члена.

Решение о возможности проведения голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех, будут принимать избиркомы, причем они должны определиться в течение 10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума. После того запрещается изменять решение о количестве дней голосования.

Многодневное голосование не предполагает участие в выборах или референдумах по открепительным удостоверениям или досрочное голосование. При этом документ разрешает проводить выборы и референдумы вне помещения для голосования, на оборудованных для этого территориях. Речь идет о придомовых территориях и территориях общего пользования.

Кроме того, голосование с использованием дополнительных возможностей предлагается предусмотреть для групп избирателей и участников референдума, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Одновременно решение о многодневном голосовании при проведении выборов в органы местного самоуправления и местных референдумов будет принимать избирательная комиссия субъекта Российской Федерации. Закон определяет, что наблюдателями на выборах смогут стать только граждане, зарегистрированные на той территории, где они проходят выборы. Также в три раза увеличивается максимально возможное количество наблюдателей при проведении голосования в течение нескольких дней.

Кроме того, законом уточняется, что административное исковое заявление о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, поступившее в суд в период избирательной кампании до первого дня голосования, должно быть рассмотрено и разрешено в течение пяти дней, но не позднее дня начала голосования. Если же речь идет о заявлениях, поступивших в день накануне голосования, непосредственно в период проведения голосования или после его окончания, то они должны рассматриваться немедленно. Также немедленно будут рассматриваться исковые заявления об ошибках и неточностях в списках избирателей и участников референдума.