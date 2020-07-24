Песков заявил, что Россия не принимает участия в альянсах против кого-либо

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия не принимает участие в альянсах против каких-либо стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Москва никогда не принимает участие в альянсах против кого-то. Мы не дружим против кого-то, и все, будь то интеграционные объединения или объединения политические, направлены на развитие добрососедских и взаимовыгодных отношений. В каких-то альянсах против кого-то Россия не принимает участия", - сказал Песков, комментируя слова госсекретаря США Майкла Помпео о необходимости сформировать новый альянс для противостояния Китаю и о возможности привлечь в него Россию.

Представитель Кремля добавил, что Китай является союзником и партнером России, страной, с которой у Москвы складываются "отношения особого партнерского характера".

Помпео ранее заявил, что США предлагают противопоставить Китаю альянс нового формата. По утверждению Помпео, КНР представляет своими действиями вызов, с которым Запад еще "не сталкивался прежде". При этом он допустил, что Вашингтон может втянуть Москву в противостояние с Пекином. По версии руководителя американского внешнеполитического ведомства, такая возможность "проистекает из естественных отношений между Китаем и Россией".

Ранее в этом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обострение отношений между США и Китаем никоим образом не отвечает интересам РФ и других стран.