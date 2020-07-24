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Песков заявил, что митинги в Хабаровске не были организованы из-за рубежа

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что такие акции являются питательной средой для квазиоппозиционеров и дебоширов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что митинги в Хабаровском крае не были организованы из-за рубежа, но они являются питательной средой для квазиоппозиционеров и дебоширов.

"Эти продолжающиеся акции, конечно, являются питательной почвой для разных квази или псевдооппозиционеров, дебоширов, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели", - заявил представитель Кремля в пятницу.

Однако, по его мнению, "в целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа, нельзя". "Мы об этом и не говорили, но то, что со временем к этим акциям присоединились эти элементы, это однозначно", - отметил Песков. Он заверил: "Никто этого [раскачивания ситуации из-за рубежа] не допустит".

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