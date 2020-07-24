Путин соберет постоянных членов СБ на оперативное совещание

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент [РФ Владимир Путин] сегодня с утра поздравляет по телефону своего узбекистанского коллегу [Шавката Мирзиёева] с днем рождения", - сказал представитель Кремля. Мирзиёев родился 24 июля 1957 года.

По словам Пескова, в рабочем графике Путина на пятницу также значится несколько рабочих встреч. "Он имеет в виду во второй половине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции", - уточнил представитель Кремля.