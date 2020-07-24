Песков назвал формулировки минских договоренностей простыми и исчерпывающими

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Кремль не видит необходимости в детальной расшифровке каждого пункта минских договоренностей. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, формулировки этих договоренностей простые и исчерпывающие.

Представитель Кремля указал, что "в целом на протяжении последних нескольких месяцев трудно было не обратить внимание на последовательную линию Киева, направленную на если не размытие, то на то, чтобы подвергнуть вопросам минский Комплекс мер, являющийся краеугольным камнем процесса урегулирования".

"Трудно сказать, что там можно расшифровывать, потому что все написано достаточно просто, документ содержит исчерпывающие формулировки", - заявил Песков. Он добавил, что международные контакты по этой теме будут продолжаться.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта минских соглашений, чтобы определить, какие из них может выполнить. Он подчеркнул, что в офисе президента и на переговорах контактной группы в Минске обсуждаются все делали соблюдения режима бессрочного прекращения огня в Донбассе, а также и другие пункты.

Контактная группа 22 июля согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима бессрочного прекращения огня, о котором стороны договорились еще 21 июля прошлого года. Пакет этих мер должен вступит в силу с понедельника, 27 июля, когда руководство Вооруженных сил Украины и Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик издадут соответствующие указы и сделают публичные заявления на этот счет.

Однако продвижения в реализации других пунктов соглашений - политических, гуманитарных, экономических - пока не наблюдается. Более того, последние две недели различные официальные лица Украины активно заявляют о несогласии с минскими соглашениями, при этом официально не отказываясь от них.