Песков: Кадыров неоднократно демонстрировал высокую эффективность в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров в борьбе с террористической угрозой не раз показывал эффективность, лично координируя действия силовиков. Этим и обусловлено присвоение ему звания генерал-майора Росгвардии, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что Кадыров сам координирует действия силовиков в случае возникновения террористической угрозы, неоднократно это делал и каждый раз показывал высокую эффективность. Таким образом ситуация была формализована", - прокомментировал представитель Кремля присвоение этого звания главе Чечни.

Песков подчеркнул, что это никак не связано с американскими санкциями против Кадырова и не является мерой поддержки. "Нет, это никак не связано с американскими санкциями. Кадыров в целом на фоне любых американских незаконных санкций вполне в состоянии за себя постоять", - подчеркнул он.

Говоря о присвоении главе Чечни звания генерал-майора Росгвардии, Песков отметил, что глава региона в ходе операций по борьбе с терроризмом лично координирует действия силовиков, в том числе и сотрудников этого силового ведомства. "В этой связи произошло такое присвоение и назначение", - заключил представитель Кремля.

Указ о присвоении Кадырову звания не публиковался. Об этом глава Чечни сам сообщил на своей странице "ВКонтакте" в четверг. Он также добавил, что переведен из структуры МВД в Росгвардию.