Песков назвал санкции США в отношении Кадырова "крайне недружественными действиями"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что введение госдепартаментом США санкций в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи является недружественными действиями.

"Вы знаете, что эти ограничения были введены не только в отношении самого Кадырова, но и членов его семьи, что, конечно, весьма трудно объяснимо, что само по себе является крайне недружественными действиями", - сказал Песков. "Естественно, это вызывает противодействие со стороны руководителя одного из российских регионов", - добавил он, комментируя заявление главы Чечни о том, что он запрещает госсекретарю США Майклу Помпео въезд в регион.

Госдепартамент США 20 июля объявил о введении визовых санкций против Кадырова, под них также подпали супруга и дочери главы республики.