Путин и Мирзиёев заявили о готовности развивать сотрудничество России с Узбекистаном

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил своего коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

В сообщении пресс-службы указывается, что стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.

Шавкат Мирзиёев родился 24 июля 1957 года в Зааминском районе Джизакской области Узбекской ССР (ныне - Республика Узбекистан). Кандидат технических наук.

С 1981 года по 1992 год работал в Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства: младший научный сотрудник, старший преподаватель, секретарь комсомольской организации, партийный организатор (парторг), доцент, проректор по учебной работе.

В 1990 г. был избран депутатом Верховного совета Узбекистана, в 1994 г. был избран в новый парламент страны (Олий Мажлис).

11 декабря 2003 г. утвержден парламентом в должности премьер-министра Республики Узбекистан по предложению президента страны Ислама Каримова вместо отправленного в отставку Уткира Султанова. В 2004 г. в Узбекистане была создана проправительственная партия УзЛиДеП (Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана), Шавкат Мирзиёев вошел в состав ее политсовета. Впоследствии был переназначен на пост премьер-министра Узбекистана - 28 января 2005 г. и 27 января 2010 г.

8 сентября 2016 г., в связи с кончиной 2 сентября первого президента Узбекистана Ислама Каримова, парламент республики назначил Шавката Мирзиёева временно исполняющим обязанности главы государства. 4 декабря 2016 г. одержал победу на внеочередных выборах президента страны, заручившись поддержкой 88,61% избирателей.