ЦИК проведет социологическое исследование об удобстве трехдневного голосования в сентябре

"По итогам общероссийского голосования исследование показало отношение людей [к многодневному голосованию]. И мы по итогам единого дня голосования тоже проведем широкое социологическое исследование, как люди воспримут это, что понравится или не понравится, чтобы двигаться дальше. Мы очень связаны с людьми и четко прислушиваемся к их мнению", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

По ее словам, пока число людей, которые не поддерживают новые формы голосования, "ничтожно мало".

"Все спекуляции по поводу того, кто там не поддерживает... Их так мало, ничтожно мало. Эти голосования в соцсетях, посмотрите, даже мобилизовать не могут. Ничтожно малое количество. И пытаются агрессивно навязать большинству, что это не надо. Почему не надо? Вам-то что от этого плохого", - отметила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что те люди, которые не хотят "выбирать из трех дней, могут прийти в основной день голосования". "Почему же вы других лишаете и навязываете агрессивно ту повестку дня? Ну не хотите, пожалуйста, лежите на своем диване, пишите анонимные оскорбления безнаказанные, ничего не предлагая. Ваше право, но не наступайте на право других", - добавила Памфилова.

Как ранее поясняла Памфилова, законодательство наделяет ЦИК правом при определенных условиях, например, исходя из ситуации с пандемией, вносить изменения в процедуру голосования своим постановлением и определить порядок голосования. Таким образом, по ее словам, Центризбирком может разрешить провести выборы в сентябре в течение нескольких дней, для этого нет необходимости корректировать законодательство. На заседании комиссии в пятницу председатель Центризбиркома объявила о планах провести выборы 11-13 сентября.

О выборах

В сентябре выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.