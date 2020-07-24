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Захарова: США не удастся спровоцировать столкновение в публичной сфере России и Китая

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Западные государства во главе с США намереваются столкнуть Россию и Китай в публичной сфере, но их попытки не увенчаются успехом. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они пошли в своих заявлениях еще дальше. Теперь это не просто агрессивная риторика, подкрепленная не менее агрессивными действиями, но теперь это попытка спровоцировать некое столкновение в публичной сфере России и Китая. И вот это, я вас могу заверить, у них не получится", - указала Захарова в ходе консультаций по информационной проблематике на уровне официальных представителей внешнеполитических ведомств РФ и КНР.

Теги
СШАРоссияКитайЗахарова, Мария Владимировна
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