Мишустин поздравил президента Узбекистана с днем рождения

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с 63-летием. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба российского правительства.

В своем поздравительном послании Мишустин отметил, что с именем Мирзиёева "связаны большие успехи братского Узбекистана в развитии экономики и социальной сферы, повышении авторитета на международной арене". "Хотел бы подчеркнуть ваш значимый личный вклад в укрепление отношений дружбы и стратегического партнерства, объединяющих Российскую Федерацию и Республику Узбекистан, - добавил российский премьер. - Благодаря вашему постоянному вниманию обеспечено новое качество торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, претворяются в жизнь важные совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях".

Глава российского правительства также выразил убеждение в том, что дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, углубление интеграционных процессов с учетом обращения о предоставлении Узбекистану статуса государства - наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в полной мере отвечают долгосрочным интересам обеих стран. Он пожелал президенту Узбекистана крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности.

Шавкат Мирзиёев родился 24 июля 1957 г. в Зааминском районе Джизакской области Узбекской ССР (ныне - Республика Узбекистан). Кандидат технических наук. 8 сентября 2016 г., в связи с кончиной 2 сентября первого президента Узбекистана Ислама Каримова, парламент республики назначил Мирзиёева временно исполняющим обязанности главы государства. 4 декабря 2016 г. он одержал победу на внеочередных выборах президента страны, заручившись поддержкой 88,61% избирателей.