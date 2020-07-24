Путин назвал очень чувствительной для России ситуацию на границе Армении и Азербайджана

НОВО-ОГАРЕВО, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал очень чувствительной для РФ ситуацию, которая сложилась на границе Армении и Азербайджана.

"Для нас это очень чувствительно - ситуация на армяно-азербайджанской границе", - сказал он в пятницу на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, на совещании "обсуждались отношения России со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, главным образом в свете продолжающегося обострения на границе этих республик".

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В Баку сообщили о 12 погибших военнослужащих азербайджанской армии с момента обострения конфликта. Ереван заявил о гибели пятерых и ранении девяти военнослужащих. 24 июля Министерство обороны Азербайджана заявило о 45 обстрелах позиций армии страны в районе линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также на границе с Арменией за минувшие сутки.