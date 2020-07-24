Эксперт считает временным прекращение обстрелов на границе Армении и Азербайджана

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Обстановка на границе Азербайджана и Армении продолжит нормализоваться, поскольку сложившийся паритет не располагает к каким-либо серьезным шагам, однако конфликт не решен, возможны новые обострения. Такое мнение в пятницу в разговоре с ТАСС выразил заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев.

"Инцидент с обстрелами в районе армяно-азербайджанской границы на этом будет исчерпан", - сказал он. По словам Евсеева, по сравнению с апрелем 2016 годом, когда произошло предыдущее серьезное обострение, силы и возможности сторон выровнялись. По словам специалиста, если раньше у Азербайджана было полное превосходство в воздухе и значительный численный перевес, то теперь Армения располагает боевой авиацией, а также имеет на вооружении оперативно-тактический комплекс "Искандер" и модернизированный зенитный комплекс "Оса", что в значительной мере меняет баланс сил.

"При нынешнем паритете не думаю, что есть основания для ведения каких-то крупномасштабных боевых действий, - продолжил Евсеев. - Но разведка боем вполне может иметь место. Если она будет удачной, может быть, Азербайджан предпримет попытки расширить боевые действия, то есть возможна политика откусывания территорий".

Наиболее вероятной площадкой для нового столкновения Евсеев считает Нагорный Карабах, который на этот раз оказался не затронут боевыми действиями. Дополнительным фактором, способствующим напряженности, могут оказаться потери Азербайджана в боях за последние две недели.

Евсеев предостерег, что новые вспышки напряженности могут иметь более серьезные последствия, если судить по заявлениям, которые звучали в последние дни из столиц двух стран. Армения, как напомнил специалист, выразила готовность в случае агрессии со стороны Азербайджана вести не только оборонительные, но и наступательные боевые действия. Таким образом, может сложиться ситуация, когда в случае резкой эскалации конфликта обе стороны будут придерживаться наступательной тактики, а затем займутся обменом захваченных территорий, резюмировал собеседник агентства.