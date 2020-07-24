ФАДН будет работать с диаспорами для недопущения конфликтов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) Игорь Баринов заявил о необходимости работать с представителями национальных групп, чтобы не допускать развития межэтнического конфликта между выходцами из Азербайджана и Армении.

"Проживающие в Российской Федерации граждане должны соблюдать законы Российской Федерации, способствовать стабилизации ситуации, а не идти за провокаторами", - сказал Баринов ТАСС. По его словам, "необходимо проводить работу с представителями национальных групп".

"Должно быть понимание, что насилие, с которым мы сталкиваемся сегодня на улицах Москвы, не решит разногласия, а только усугубит ситуацию, - отметил собеседник агентства. - Мы сделаем все, чтобы предотвратить разжигание межнационального конфликта [между выходцами из Азербайджана и Армении] в регионах. Действовать нужно незамедлительно и целенаправленно".

По словам руководителя ФАДН России, чтобы избежать эффекта "пороховой бочки", бороться с очагом возникновения этнических противоречий нужно незамедлительно. Власти Российской Федерации, сообщил он, предпринимают необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов. Он отметил важность направления усилий лидеров национальных диаспор конфликтующих сторон на выстраивание диалога с соотечественниками в регионах России, а также проведения разъяснительной работы.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД сообщили о задержании 25 человек после ночной массовой драки на юго-востоке Москвы. Источник в правоохранительных органах уточнил, что драка произошла между выходцами из Азербайджана и Армении. Посол Армении в России Вардан Тоганян обратился к соотечественникам с призывом оставаться в рамках российского законодательства и воздержаться от призывов, которые могут способствовать росту напряженности.