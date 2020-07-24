Турция не будет требовать от туристов справок о тестах на коронавирус

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Турецкие власти не будут требовать по прибытии от иностранных туристов справок о результатах теста на новый коронавирус. Об этом в пятницу сообщает посольство РФ в Турции на странице в Facebook .

"Тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, равно как и не будет требоваться предъявление справки о проведенном тестировании. В то же время, по информации СМИ, в крупных туристических воздушных гаванях страны (Анталья, Даламан, Измир, Стамбул) созданы центры диагностики, где желающие могут сделать тест на коронавирус на платной основе стоимостью €15", - сообщило посольство.

Турецкие власти разработали алгоритм санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют при приеме иностранных туристов. "Во время полета пассажиры должны полностью заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах. До пассажиров будет доведена информация о COVID-19. В случае выявления в самолете лица с подозрением на COVID-19 внутри самолета будут проводиться необходимые процедуры", - отмечается в сообщении диппредставительства.

После посадки и до паспортного контроля в терминале аэропорта у каждого пассажира будет измеряться температура тела. При выявлении повышенной температуры (более 37,5) будет проводится изучение симптомов. При подтверждении подозрения на COVID-19 пассажир будет помещен в карантин или изоляцию и направлен в госпиталь для обследования.

"В случае установления у пассажира диагноза COVID-19 в кратчайшие сроки информация о лицах, находившихся с ним в контакте в самолете (лица, сидевшие в креслах на расстоянии двух метров от заболебшего) будут сообщены в Управление здравоохранения", - отмечает посольство. Все контактировавшие с больным лица будут помещаться в 14-дневный карантин или изоляцию. В случае отсутствия инцидентов с заражением коронавирусом все пассажиры смогут беспрепятственно покинуть аэропорт.

В пятницу правительство России приняло решение возобновить с 1 августа международное авиасообщение, прекращенное 27 марта из-за пандемии коронавируса. Пока полеты разрешат в Великобританию, Танзанию и Турцию.