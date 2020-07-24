Москалькова призывает к мирному решению споров представителей Азербайджана и Армении

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала к сдержанности и мирному решению конфликтов представителей Армении и Азербайджана.

"Крайне обеспокоена начавшимися в Москве беспорядками между представителями азербайджанского и армянского народов, о которых стало известно из мониторинга средств массовой информации 24 июля 2020 года", - говорится в заявлении омбудсмена, распространенном в пятницу ее пресс-службой.

Москалькова призывает "всех участников конфликта к решению возникающих споров в рамках имеющихся правовых механизмов". Она также выразила готовность к взаимодействию со своими коллегами - уполномоченным по правам человека в Азербайджане и защитником прав человека в Армении "по незамедлительному принятию мер для защиты прав и свобод их соотечественников".

"Разжигание ненависти и физическое насилие на почве этнической принадлежности являются недопустимыми в любом цивилизованном обществе, подрывают основы закрепленных в международных универсальных и региональных актах прав и свобод человека и гражданина и могут привести к их массовым нарушениям и невосполнимым потерям", - заявила Москалькова.

Столичные полицейские ранее в пятницу возбудили уголовное дело после драки между выходцами из Азербайджана и Армении на юго-востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, дела возбуждены по факту хулиганских действий и разбоя, задержаны более 25 человек.

Конфликт Армении и Азербайджана

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В Баку сообщили о 12 погибших военнослужащих азербайджанской армии. Ереван заявил о гибели четверых и ранении десяти военнослужащих. 18 июля в первой половине дня в Баку и Ереване сообщили, что ситуация на границе относительно спокойная.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция.