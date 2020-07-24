В МИД пообещали укреплять сотрудничество с КНР во имя безопасности и стабильности

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Москва намерена и дальше укреплять отношения с Пекином, которые являются важным фактором стабильности и безопасности в мире. Об этом говорится в размещенном в пятницу на сайте МИД РФ комментарии официального представителя дипведомства Марии Захаровой.

"Заявление [госсекретаря США] Майкла Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем. Намерены и дальше укреплять сотрудничество с КНР, которое рассматриваем как важнейший фактор стабилизации ситуации в мире", - сказала Захарова.

Дипломат указала, на "вызывающий тон высказываний Помпео, содержащих уже, к сожалению, ставшие привычными для внешнеполитической лексики США грубости в адрес КНР, ее общественно-политического строя и руководства страны".

Официальный представитель обратила внимание на то, что "провоцируемая Вашингтоном напряженность в отношениях с Пекином вредит не только США и Китаю, но и серьезно осложняет международную обстановку в целом". "Эти две страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и играют важную роль в мировых делах. Вместе с другими участниками "пятерки" они несут особую ответственность за поддержание глобальной стабильности", - отметила дипломат.