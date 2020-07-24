Захарова: выбор Танзании для возобновления полетов объясняется ее популярностью у россиян

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Возобновление авиасообщения России с Танзанией наряду с Турцией и Великобританией вызвано популярностью данного направления у россиян. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью YouTube-каналу " Виттель. Реальность ".

"У нас, мне кажется, вообще принято все обсмеивать для начала, а потом обдумывать. <...> То количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает, что это место очень популярное", - сказала она.

Захарова отметила, что вывозные рейсы из материковой Танзании и с Занзибара осуществляются до сих пор. "Туристов было очень много, оттуда вывозили порционно, были и два месяца назад самолеты, и сейчас мы вывозили людей", - добавила она.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в пятницу, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе международные полеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию (только в Лондон), Турцию (с 1 августа - в Анкару и Стамбул, с 10-го - в Анталью, Бодрум и Даламан) и Танзанию.