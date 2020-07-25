Эксперт: США не скоро осознают бессмысленность их попыток столкнуть РФ и КНР между собой

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Большинство американских политиков убежденно верят то, что присоединение к антикитайской коалиции соответствует долгосрочным интересам России, и Вашингтон не скоро признает полную ошибочность такой позиции. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

Комментируя заявление американского госсекретаря Майкла Помпео, который допустил, что США могут втянуть Россию в противостояние с Китаем на своей стороне, Суслов отметил, что это не новая и утопичная идея. "Это не новая идея, абсолютно утопичная, но тем не менее американцы в нее верят. Когда администрация Дональда Трампа только пришла к власти, очень многие ее представители на неформальном уровне в диалоге с российскими экспертами говорили о том, что именно вступление России в антикитайскую коалицию под эгидой США является главным условием прекращения российско-американской конфронтации и что Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с РФ исключительно против Китая", - сказал собеседник агентства.

Эксперт отметил, что именно этими соображениями во многом руководствовался Трамп, когда пытался проявить конструктивный подход на российском направлении в начале своего президентского срока.

По словам Суслова, Вашингтон исходит из того, что отношения России и Китая неизбежно придут к коллапсу, а политика одновременного давления на эти страны лишь скорее обратит Москву против Пекина. "Сама идея о том, что Россию целесообразно подключить к антикитайскому противостоянию, сидит в сознании американского мейнстрима, в сознании большинства представителей американской внешнеполитической элиты", - отметил эксперт.

Так, пояснил он, американские политики верят, что их действия не подталкивают РФ и КНР друг к другу, а, наоборот, способствуют наступлению разлада. "Они считают, что Москва сама неизбежно начнет искать защиту от Пекина на Западе. Именно поэтому США проводят политику одновременной двойной конфронтации с РФ и Китаем и верят, что эта политика эффективна и приведет к успеху", - продолжил Суслов. "Я думаю, что просто должно пройти время, не один год для того, чтобы американцы осознали, что это не так, и что их расчет на российско-китайское лобовое столкновение абсолютно неверен. И тогда они начнут переосмыслять свою политику", - заключил он.

Новый конфликт по старым лекалам

Как отметил эксперт, нынешнее обострение между США и КНР воспроизводит модель российско-американской конфронтации после 2014 года на более масштабном уровне. "Закрытие консульских учреждений в Хьюстоне и в Чэнду как раз во многом воспроизводит опыт российско-американских отношений после 2014-го, где тоже имела место дипломатическая война, когда тоже закрывались консульства, происходило аннулирование виз и ужесточались процедуры их получения. Идет дальнейшее углубление и институционализация, оформление полномасштабной американо-китайской конфронтации", - указал собеседник агентства.

Точно таким же образом внутри Америки организуется травля на представителей СМИ и экспертного сообщества, которые занимают взвешенную позицию по отношению к Китаю, как это было в случае с Россией до этого. "Потому что тогда в американской прессе, в американской академической литературе действительно началась охота на ведьм, и она продолжается по сей день, - пояснил Суслов. - Теперь то же самое в отношении Китая. Многим российским экспертам, когда началась конфронтация, аннулировали визы, теперь китайцев не пускают в США".

Он отметил, что уровень взаимозависимости США с Китаем намного выше, нежели с Россией, поэтому разрыв отношений происходит более драматично. "Например, в американских университетах гораздо больше китайских студентов, чем российских. Поэтому просто масштаб другой, но смысл тот же самый", - добавил эксперт. Кроме того, он отметил, что Вашингтон видит своего главного соперника именно в лице КНР, чем объясняет степень накала между ними.

В условиях предвыборной гонки

Новый виток в американо-китайской конфронтации был спровоцирован администрацией Трампа в рамках его предвыборной кампании, добавил Суслов. "Главе Белого дома необходима эскалация конфликта с Китаем и необходимо ужесточение риторики и практики в отношении Пекина во многом для того, чтобы переложить на китайцев вину за неблагополучное состояние американской экономики, за экономический кризис, который уничтожил главный козырь Трампа в предвыборной борьбе", - пояснил эксперт.

Он обратил внимание, что по вопросу противодействия Китаю в Америке наблюдается консенсус между представителями республиканской и демократической партий: оппоненты нынешнего президента США не будут критиковать его за жесткие меры в адрес КНР. Причем, как указал Суслов, даже в случае победы лидера демократов Джозефа Байдена на грядущих выборах политика Вашингтона на китайском направлении не изменится.

Активизация кампании против Пекина также необходима Трампу для того, чтобы переключить внимание его противников с традиционных тем для критики в его сторону - в первую очередь, связанных с Россией. "Чем больше антикитайской охоты на ведьм, чем больше разговоров о том, что Китай представляет угрозу для общественной безопасности США и американской демократии, тем меньше автоматически разговоров о том, что угрозу американской демократии представляет сам Дональд Трамп, который по-прежнему в глазах подавляющего большинства демократической элиты является "русским агентом", - сказал собеседник агентства.

"Взаимное закрытие консульств нанесет удар и по бизнес-отношениям, и по гуманитарным связям. Все это будет постепенно свертываться между США и Китаем. Это естественное следствие конфронтации", - подытожил Суслов.

Обоюдное закрытие загранучреждений в США и КНР

Ранее МИД КНР потребовал от Вашингтона закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду на юго-западе страны. Такое решение было принято вскоре после того, как власти Соединенных Штатов принудили Китай прекратить работу дипмиссии в Хьюстоне на территории штата Техас, "чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев".

По сведениям главного редактора китайской газеты Global Times Ху Сицзиня, консульство в Чэнду должно закрыться утром в понедельник.