Эксперты РФ и США проведут встречу по стратегической стабильности 27-30 июля в Вене

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Три экспертные группы России и США проведут 27-30 июля в Вене встречу по вопросам стратегической стабильности. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"В развитие договоренностей на высшем уровне 27-30 июля в Вене в рамках двустороннего стратегического диалога состоится встреча межведомственных делегаций России и США, на которой стороны обсудят ряд актуальных вопросов, касающихся взаимодействия двух стран в сфере укрепления международной безопасности и контроля над вооружениями", - сообщили в дипведомстве.

Там указали, что "встреча пройдет в форме последовательных заседаний экспертных рабочих групп по доктринам и потенциалам, по транспарентности и верификации и по космической безопасности".

22 июня в Вене за закрытыми дверями состоялись российско-американские консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Во главе американской был спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. По итогам консультаций была достигнута договоренность о создании нескольких совместных рабочих групп по стратегической стабильности.

Как сообщил ранее ТАСС сам Рябков, от итогов встречи рабочих групп во многом зависят сроки проведения нового раунда консультаций с Биллингсли.