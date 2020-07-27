Партия "Родина" выдвинула кандидатов на выборы в Госсовет Коми во главе с Шугалеем

СЫКТЫВКАР, 27 июля. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Родина" в Коми представило в местный избирком документы для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Госсовета, республики, выборы которого пройдут 13 сентября. Во главе списка задержанный ранее в Ливии сотрудник Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, сообщил в понедельник ТАСС председатель избиркома Коми Дмитрий Митюшев.

"Региональное отделение партии "Родина" представило документы для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Госсовета Республики Коми седьмого созыва. В партийном списке по единому округу 78 кандидатов, под первым номером значится Максим Шугалей, под вторым - Елена Иванова, руководитель регионального исполкома ОНФ в Коми", - сказал Митюшев.

По словам, рассмотрение вопроса о заверении списка планируется на заседании избиркома во вторник, 28 июля.

Как уточнили ТАСС в региональном отделении "Родины", выдвижение кандидатов состоялось на общем собрании 20 июля. "Максим Шугалей проводил ряд исследований на территории Коми. В частности, в 2016 году он исследовал отношение жителей Архангельской области и Республики Коми к экологическим проблемам", - сказали в отделении партии. Ранее там отмечали, что выдвижением Шугалея "Родина" рассчитывает вывести вопрос его освобождения в глобальную политическую плоскость.

Сотрудники ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были задержаны в Ливии в 2019 году. Телеканал Al-Hadath со ссылкой на собственные источники ранее сообщал, что россияне переданы властям Турции, однако МИД РФ эту информацию не подтвердил.