В ЛДПР предложили собирать подписи в поддержку кандидатов в губернаторы через "Госуслуги"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым в понедельник внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность использовать портал "Госуслуги" при сборе подписей муниципальных депутатов в поддержку выдвижения кандидатов в губернаторы. Текст и пояснительную записку в своем Telegram-канале разместил один из авторов, замруководителя фракции Ярослав Нилов.

"Вместе с коллегами по фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект, предусматривающий использование портала госуслуг при сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата на должность главы региона", - написал Нилов. По его словам, "это позволит минимизировать возможность фальсификации подписей, ускорить саму процедуру (особенно в субъектах, занимающих значительные территории), а также снизить расходы кандидата".

Согласно пояснительной записке, предлагается использовать "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" при сборе подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата на должность главы региона".

Нормы о так называемом муниципальном фильтре появились в российском законодательстве в 2012 году с возвращением прямых выборов глав регионов. Закон предусматривает, что все кандидаты на губернаторских выборах должны проходить через фильтр, обязывающий их собирать подписи от 5% до 10% (конкретный показатель устанавливается региональным законодательством) муниципальных депутатов и глав муниципальных образований.

В мае этого года Госдума приняла закон о возможности дистанционного сбора подписей избирателей. Предусматривается возможность сбора подписей избирателей и участников референдума через единый портал государственных и муниципальных услуг, которые необходимы для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума. Количество подписей, собранных онлайн, должно быть прописано в законе субъекта РФ, однако оно не может превышать 50% от количества необходимых для регистрации кандидата подписей.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предлагала задействовать портал государственных услуг для сбора подписей граждан в поддержку регистрации кандидатов на выборы в РФ. По ее словам, это позволит сократить число "посредников между человеком и его возможностью отдать подпись за того, кого он считает нужным".