Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в Курской и Ярославской областях

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что Курская и Ярославская области применят технологию дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы в сентябре.

"Мы приняли совместное решение - и ЦИК, и Минцифры, и Ростелеком - попытаться продолжить в этом направлении работу по организации использования дистанционного электронного голосования. У нас довыборы депутатов Госдумы в четырех округах, у нас большие выборы заксобраний регионов и высших должностных лиц", - сказал Булаев на заседании ЦИК в понедельник.

По его словам, в комиссии решили, что "было бы неплохо попробовать новое направление - довыборы в Госдуму". "Чтобы задача была точно решена, взяли два округа, в которых нет иных больших выборов, это Курская и Ярославская области. Мы хотим отработать новые направления, новую программу и положить начало созданию нового программно-технического комплекса", - добавил зампред ЦИК.