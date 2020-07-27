{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в Курской и Ярославской областях

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что Курская и Ярославская области применят технологию дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы в сентябре.

"Мы приняли совместное решение - и ЦИК, и Минцифры, и Ростелеком - попытаться продолжить в этом направлении работу по организации использования дистанционного электронного голосования. У нас довыборы депутатов Госдумы в четырех округах, у нас большие выборы заксобраний регионов и высших должностных лиц", - сказал Булаев на заседании ЦИК в понедельник.

По его словам, в комиссии решили, что "было бы неплохо попробовать новое направление - довыборы в Госдуму". "Чтобы задача была точно решена, взяли два округа, в которых нет иных больших выборов, это Курская и Ярославская области. Мы хотим отработать новые направления, новую программу и положить начало созданию нового программно-технического комплекса", - добавил зампред ЦИК.

В ЛДПР предложили собирать подписи в поддержку кандидатов в губернаторы через "Госуслуги"
По словам замруководителя фракции Ярослава Нилова, "это позволит минимизировать возможность фальсификации подписей, ускорить саму процедуру, а также снизить расходы кандидата"
Читать полностью