Песков заявил, что Россия не стремится возродить формат G8

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не стремиться возродить формат Группы восьми [G8], так как полностью удовлетворена эффективностью формата "большой двадцатки".

"Россия не стремится присоединиться к "семерке". Более того, в России неоднократно говорили о том, что мы весьма удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов как "большая двадцатка", которая лучше отвечает современным экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития в мире", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин "ни разу не выступал с какими-либо инициативами, обращениями или с какими-то действиями с тем, чтобы Россия снова присоединилась к работе "семерки". Он добавил, что во время существования Группы восьми планировалось провести очередной саммит в Сочи, однако участники отказались от приезда в Россию. "С тех пор президент Путин ни разу не инициировал какое-либо воссоздание, поэтому так ставить вопрос вряд ли актуально", - констатировал представитель Кремля, комментируя высказывание главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который заявил, что не видит возможности восстановления G8 с участием России в связи со сложившейся ситуацией на востоке Украины, а также с воссоединением Крыма с РФ.

Песков сделал акцент на том, что любое объединение, не включающее в себя основные центры экономического развития и экономического потенциала, не имеет потенциала эффективности. "Как можно, например, обсуждать какие-то мировые судьбы в области экономики или социального развития, или еще что-то, или политики без участия Индии, без участия Китая, без участия Бразилии, без участия Турции и целого ряда других стран? Наверное, обсуждать можно, но вряд ли можно при этом претендовать на какое-то мировое лидерство", - высказал свое мнение пресс-секретарь главы государства.

При этом, комментируя инициативу Путина провести саммит "пятерки" Совбеза ООН, Песков подчеркнул, что эта встреча не ставит целью обсуждение экономических вопросов, речь там "совсем о другом измерении".

Форматы взаимодействия

G7 - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В 1975 году клуб провел первое заседание в составе Великобритании, Западной Германии, Италии, США, Франции и Японии. Оно прошло во Франции.

В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 годы. После присоединения России он стал "большой восьмеркой". В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".

Действующий президент США Дональд Трамп ранее объявил о планах перенести саммит Группы семи с конца июня на сентябрь и о желании пригласить на эту встречу Россию, Австралию, Индию и Республику Корея.