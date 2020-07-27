Песков заявил о важности соблюдения перемирия в Донбассе обеими сторонами

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Договоренности о бессрочном перемирии в Донбассе, вступившие в силу в понедельник, являются важным шагом к разрядке напряженности, но важно, чтобы они полностью соблюдались обеими сторонами конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень существенный и положительный шаг в сторону укрепления взаимного доверия и разрядки напряженности на линии соприкосновения", - сказал представитель Кремля. По его словам, "важно будет, чтобы обе стороны полностью придерживались своих обязательств и договоренностей".

Россия не может выступать в качестве гаранта соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, так как не является участником данного конфликта, сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Москва дать гарантии соблюдения бессрочного перемирия.

"На уровне "нормандского формата" [закрепить эту договоренность] - это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на Юго-Востоке Украины", - пояснил он.

Отвечая на вопрос, должны ли Москва и Киев оперировать одинаковыми определениями относительно конфликта в Донбассе, Песков призвал "исходить из тех формулировок, которые есть в минском Комплексе мер".

22 июля контактная группа по урегулированию на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня с 27 июля. ДНР и ЛНР 26 июля сообщили, что соответствующие приказы изданы и доведены до военнослужащих республик. Аналогичный приказ обнародовала в 00:01 понедельника украинская сторона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы документ о дополнительных мерах контроля за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе был утвержден всеми членами "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина).