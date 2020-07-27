Кремль считает преждевременным оценивать результаты работы Дегтярева

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Кремль считает важным, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, но оценивать результаты его работы преждевременно.
"Пока преждевременно, по результатам первой недели оценивать работу кого бы то ни было невозможно", - ответил в понедельник на просьбу журналистов оценить работу Дегтярева пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля заметил, что врио губернатора "активно работает, знакомится с ситуацией, делает то, что необходимо делать в первую очередь". "Мы видим, что он делает это весьма энергично, но какие-то оценки просто преждевременно давать", - подчеркнул Песков.
Кремль считает, что ситуация в Хабаровском крае успокаивается. "Скорее успокаивается", - дал оценку ситуации в регионе пресс-секретарь президента.
Говоря о количестве участников митингов в Хабаровском крае в минувшие выходные, представитель Кремля отметил: "Мы, конечно, ориентируемся на официальные цифры, которые давала мэрия и органы ГУВД, но в то же время мы, конечно, видели и другие цифры, которые фигурировали в городе". "Важно здесь то, что [врио губернатора Михаил] Дегтярев слушает людей и, безусловно, учитывает все пожелания, которые ему высказываются", - считает Песков.
Представитель Кремля сообщил, что Дегтярев регулярно общается с федеральными властями в Москве - с ведомствами и профильными министерствами, "потому что ему, в том числе во время общения с людьми, много вопросов из различных областей". "Поэтому он, конечно, с Москвой на активной связи", - пояснил пресс-секретарь главы государства.
Песков подчеркнул, что решением проблем Хабаровского края "занимается исполняющий обязанности [губернатора], который назначен президентом, - и неотложными делами Хабаровского края, и вопросами его развития, и подготовкой к зиме, которая уже, к сожалению, не за горами". "Безусловно, президент [России Владимир Путин] самым внимательным образом наблюдает за этой ситуацией", - заверил при этом представитель Кремля, отвечая на вопрос, насколько президент участвует в разрешении ситуации, сложившейся в Хабаровском крае.