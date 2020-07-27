Кремль считает преждевременным оценивать результаты работы Дегтярева

"Пока преждевременно, по результатам первой недели оценивать работу кого бы то ни было невозможно", - ответил в понедельник на просьбу журналистов оценить работу Дегтярева пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заметил, что врио губернатора "активно работает, знакомится с ситуацией, делает то, что необходимо делать в первую очередь". "Мы видим, что он делает это весьма энергично, но какие-то оценки просто преждевременно давать", - подчеркнул Песков.

Кремль считает, что ситуация в Хабаровском крае успокаивается. "Скорее успокаивается", - дал оценку ситуации в регионе пресс-секретарь президента.

Говоря о количестве участников митингов в Хабаровском крае в минувшие выходные, представитель Кремля отметил: "Мы, конечно, ориентируемся на официальные цифры, которые давала мэрия и органы ГУВД, но в то же время мы, конечно, видели и другие цифры, которые фигурировали в городе". "Важно здесь то, что [врио губернатора Михаил] Дегтярев слушает людей и, безусловно, учитывает все пожелания, которые ему высказываются", - считает Песков.

Представитель Кремля сообщил, что Дегтярев регулярно общается с федеральными властями в Москве - с ведомствами и профильными министерствами, "потому что ему, в том числе во время общения с людьми, много вопросов из различных областей". "Поэтому он, конечно, с Москвой на активной связи", - пояснил пресс-секретарь главы государства.

Песков подчеркнул, что решением проблем Хабаровского края "занимается исполняющий обязанности [губернатора], который назначен президентом, - и неотложными делами Хабаровского края, и вопросами его развития, и подготовкой к зиме, которая уже, к сожалению, не за горами". "Безусловно, президент [России Владимир Путин] самым внимательным образом наблюдает за этой ситуацией", - заверил при этом представитель Кремля, отвечая на вопрос, насколько президент участвует в разрешении ситуации, сложившейся в Хабаровском крае.