Песков назвал конструктивным и содержательным разговор Путина и Зеленского

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Телефонный разговор 26 июля президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - носил конструктивный и деловой характер. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об атмосфере этой беседы лидеров.

"Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным", - сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе украинской стороны, были подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. Президенты также обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса.