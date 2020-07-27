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Песков назвал конструктивным и содержательным разговор Путина и Зеленского

Телефонный разговор президентов России и Украины состоялся 26 июля по инициативе Киева

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Телефонный разговор 26 июля президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - носил конструктивный и деловой характер. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об атмосфере этой беседы лидеров.

"Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным", - сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе украинской стороны, были подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. Президенты также обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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