Песков заявил, что Путин общается с Бегловым на регулярной основе

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин общается с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым на регулярной основе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя замечания журналистов о том, что во время поездки в Санкт-Петербург 26 июля Путин не провел отдельную встречу с главой этого субъекта РФ.

"Они, действительно, не встречались под камеры, но общение с главой одного из крупнейших российских городов у президента происходит практически на ежедневной основе", - заверил Песков.

Он подчеркнул, что в этой ситуации "не столь важно, была ли встреча под камеру или нет", потому что Путин и Беглов "общаются на регулярной основе".

Путин в День Военно-морского флота 26 июля принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Президент обошел на катере и поприветствовал экипажи морского тральщика "Александр Обухов", малого ракетного корабля "Серпухов", корвета "Бойкий", фрегата "Адмирал флота Касатонов", подводной лодки "Санкт-Петербург" в акватории Невы.