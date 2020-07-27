Медведев усомнился в ценности G7

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Ценность формата "Большой семерки" сомнительная, как не нужно и возвращение к устаревшему формату "Большой восьмерки". Такое мнение высказал в понедельник в публикации в соцсетях зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя "стенания" за рубежом по поводу требований к РФ для возвращения страны в G8.

"<…> Уж сколько раз было сказано, что не нужна никому эта "восьмерка" в прежнем виде, что мир сильно изменился и без Китая, Индии и ряда других стран ничего обсуждать нельзя", - заметил Медведев. Он добавил, сославшись на свой опыт участия в саммитах G8, что и раньше на эти встречи старались звать крупнейшие страны, не входящие в "восьмерку", называя это форматом "аутрич", "иначе обсуждения выглядели бы неполноценно".

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что "ценность G7 сегодня сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов". "Нет, продолжают талдычить про Крым и Украину как условие возрождения "восьмерки". Хотя понимают, что Крым навсегда вернулся в Россию, а урегулирование на юго-востоке - вопрос самой Украины. И никакой возврат в устаревшие форматы обсуждения международных вопросов России не нужен. В одну реку не входят дважды..." - написал Медведев.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не видит возможности восстановления G8 с участием России в связи со сложившейся ситуацией на востоке Украины, а также с воссоединением Крыма с РФ.

Семерка - восьмерка - семерка

G7 - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В 1975 году клуб провел первое заседание в составе Великобритании, Западной Германии, Италии, США, Франции и Японии. Оно прошло во Франции. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 годы.

После присоединения России он стал "большой восьмеркой". В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о планах перенести саммит Группы семи с конца июня на сентябрь и о желании пригласить на эту встречу Россию, Австралию, Индию и Республику Корея.