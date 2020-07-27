Путин и Эрдоган обсудили обострение обстановки в районе армяно-азербайджанской границы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в районе армяно-азербайджанской границы и подчеркнули безальтернативность дипломатического урегулирования конфликта. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.

"Проведен обмен мнениями о положении дел в Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской государственной границы. Владимир Путин подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности. С обеих сторон высказана заинтересованность в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами, путем переговоров", - говорится в сообщении.